cronaca_news : Sballo, risse e il mito dei soldi: “È una gang di sbandati” -

Ultime Notizie dalla rete : Sballo risse

La Repubblica

Nella notte fra il 5 e il 6 settembre in una piazza di Colleferro, vicino Roma, è stato ucciso in modo cruento Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di 21 anni. La dinamica dell’aggressione è ancora allo ...Basta con risse e spaccio. Come pure bullismo e minorenni sballati. Evidenza delle evidenze! Senza fronzoli o maschere imbellettate per dire che vada tutto bene. Forse dovrebbe andare tutto bene, con ...