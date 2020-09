Ospedale Cervello di Palermo in Tilt per Troppi Contagi | Esauriti i Posti in Terapia Intensiva

Leggi su youreduaction

(Di sabato 12 settembre 2020) Nell’ultimo mese inel capoluogo siciliano sono stati 414, ora il Covid Hospital delè già al collasso. Ormai è allarme in Sicilia, nell’ultimo mese nella regione si sono registrati 333 nuovi casi a Catania (1217 totali), 414 a(929), 164 a Messina (675), 36 ad Enna (484), 118 a Siracusa (456), 39 a Caltanissetta (237), 246 a Ragusa (425), 177 a Trapani (316), 101 ad Agrigento (268). Molto preoccupante la situazione soprattutto nel capoluogo, dove il Covid Hospital dell’, zona del polo dove vengono gestiti i pazienti positivi al virus e dove si trovano anche le persone in, ormai è al collasso. Tutti isono nuovamente pieni, per ...