“More Heroes” – Riflettori sul Punk: Contrazione (Di sabato 12 settembre 2020) “More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del Punk, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi i Riflettori sono puntati sui Contrazione. Cieli rossi su Torino I Contrazione si formano nel 1983. Assieme a band quali Indigesti, Peggio Punx e Negazione rappresentano un nome di spicco della scena hardcore Punk piemontese. Originaria di Torino, la band, dopo una certa instabilità iniziale, ha consolidato nello stesso anno la sua formazione con le figure di Mara Caberlin e Sergio Tosato alle voci, Massimo alla chitarra, Antonio alla batteria, Gianpiero Capra al basso e Stefano Giaccone al sassofono, entrato nel gruppo nel 1984. Capra e Giaccone negli stessi anni militavano ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 12 settembre 2020) “More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi isono puntati sui. Cieli rossi su Torino Isi formano nel 1983. Assieme a band quali Indigesti, Peggio Punx e Negazione rappresentano un nome di spicco della scena hardcorepiemontese. Originaria di Torino, la band, dopo una certa instabilità iniziale, ha consolidato nello stesso anno la sua formazione con le figure di Mara Caberlin e Sergio Tosato alle voci, Massimo alla chitarra, Antonio alla batteria, Gianpiero Capra al basso e Stefano Giaccone al sassofono, entrato nel gruppo nel 1984. Capra e Giaccone negli stessi anni militavano ...

PokeMillennium : No More Heroes 3 è stato rimandato al 2021 #PokemonMillennium #NoMoreHeroes3 #GoichiSuda #NintendoSwitch… - Crunchyroll_it : L'uscita di No More Heroes 3 è stata posticipata al 2021 per via del COVID-19 - nicorobin4444 : RT @NintendoHall: No More Heroes 3: il titolo ufficialmente rinviato al 2021 su Nintendo Switch - NintendoHall : RT @NintendoHall: No More Heroes 3: il titolo ufficialmente rinviato al 2021 su Nintendo Switch - GameIndustry_IT : No More Heroes III - Rimandato al 2021 a causa del COVID-19 -