Milano, esplosione in una palazzina: diversi feriti e centinaia in strada (Di sabato 12 settembre 2020) Milano, esplosione in una palazzina Si registrano diversi feriti a causa dell'esplosione che questa mattina ha investito un edificio a Milano. Una persona è stata estratta completamente ustionata dal palazzo. centinaia le persone in strada. La forte esplosione ha riguardato l'edificio del civico 20 di piazzale Libia e oltre il primo piano ha interessato in parte anche il secondo piano e il terzo piano. diversi scooter parcheggiati di fronte al palazzo dove si è verificata l'esplosione sono stati danneggiati. Sul posto anche i soccorritori del 118 e la polizia.

