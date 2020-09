Milano: esplosione in un palazzo di Piazzale Libia, 6 feriti (Di sabato 12 settembre 2020) Intorno alle 7 di questa mattina si è sentito un fortissimo boato. Si è svegliata così Milano, con un'esplosione avvenuta in un appartamento al piano terra di un palazzo di Piazzale Libia. Coinvolti e ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 12 settembre 2020) Intorno alle 7 di questa mattina si è sentito un fortissimo boato. Si è svegliata così, con un'avvenuta in un appartamento al piano terra di undi. Coinvolti e ...

Corriere : Milano, esplosione in palazzo di piazzale Libia: tre piani distrutti nello scoppio, si ... - emergenzavvf : ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre… - MediasetTgcom24 : Milano, fortissima esplosione in un appartamento: distrutti tre piani di un palazzo #Milano - Italia_Notizie : Esplosione a Milano: 6 feriti e centinaia in strada - Italia_Notizie : Esplosione a Milano in un condominio vicino a Porta Romana: 6 feriti, uno è grave -