Matera, minorenni stuprate dal branco: "Erano in otto, violenza brutale e subdola". Quattro arresti. Scattate in queste ore quattro richieste di arresto per la violenza sessuale e le botte subite da due turiste inglesi minorenni in una festa privata per un compleanno "all'americana" in una villa a Pisticci, in provincia di Matera. Nel mirino un gruppetto di bulli del paese dedito al consumo di alcol e droghe. Prima i calci e i pugni, poi lo stupro di gruppo, in otto contro due. La Polizia ha eseguito quattro arresti nell'ambito dell'indagine sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste inglesi minorenni durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci (Matera) la notte tra il 7 e l'8 settembre 2020.

Ultime Notizie dalla rete : Matera minorenni Turiste minorenni violentate a Matera: si attende l'incidente probatorio Rai News “Non rovinate la festa. Non chiamate la Polizia”: due ragazzine erano state appena stuprate a Marconia

“Non rovinate la festa. Non chiamate la Polizia perché questa è la festa di un mio amico”. Eppure durante quella festa due ragazzine, di 16 e 15 anni, che non parlano italiano, erano state da poco dro ...

Turiste minorenni violentate, erano in otto. Quattro arresti nel Materano

La Polizia ha eseguito quattro arresti nell'ambito dell'indagine sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste inglesi minorenni durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci (Matera ...

