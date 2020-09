L’attrice Jenny De Nucci è il volto di Cortinametraggio 2021 (Di sabato 12 settembre 2020) La XVI edizione del Cortinametraggio ha il volto della giovane attrice Jenny De Nucci, la più amata dal pubblico delle serie tv di Rai 1. Un momento davvero fortunato per l’attrice, dopo averla vista in varie serie tv Rai come “Don Matteo” e protagonista per la seconda volta di “Un passo dal cielo”, Jenny De Nucci dà ora il volto alla nuova immagine di Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri e condotto da Roberto Ciufoli. Tante novità in questa nuova edizione che si svolgerà a Cortina dal 15 al 21 marzo, la prima, una vetrina di lungometraggi che si affiancheranno alla sezione competitiva dei cortometraggi e una sezione dedicata ai corti girati durante il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 settembre 2020) La XVI edizione delha ildella giovane attriceDe, la più amata dal pubblico delle serie tv di Rai 1. Un momento davvero fortunato per l’attrice, dopo averla vista in varie serie tv Rai come “Don Matteo” e protagonista per la seconda volta di “Un passo dal cielo”,Dedà ora ilalla nuova immagine di, il Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri e condotto da Roberto Ciufoli. Tante novità in questa nuova edizione che si svolgerà a Cortina dal 15 al 21 marzo, la prima, una vetrina di lungometraggi che si affiancheranno alla sezione competitiva dei cortometraggi e una sezione dedicata ai corti girati durante il ...

