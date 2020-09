"La febbre va misurata a casa. Ma serve un check anche a scuola" (Di sabato 12 settembre 2020) Pressing sul ministro, Azzolina: ma rilevare la temperatura in famiglia previene le infezioni sui bus. Le richieste dei presidi: "Se un alunno sta assente più di tre giorni, serve il certificato ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Pressing sul ministro, Azzolina: ma rilevare la temperatura in famiglia previene le infezioni sui bus. Le richieste dei presidi: "Se un alunno sta assente più di tre giorni,il certificato ...

HuffPostItalia : Gismondo: 'La febbre va assolutamente misurata a scuola, proprio come al supermercato' - TerrinoniL : Gismondo: 'La febbre va assolutamente misurata a scuola, proprio come al supermercato' - IvoAyrton : RT @ImolaOggi: Come preparare una generazione di fragili ipocondriaci. Scuola, Galli: misurare la febbre solo a casa non dà garanzie. Andre… - sarrradio : La mascherina si poteva togliere solo da seduti (perché eravamo distanziati, anche se probabilmente dalla tv non ca… - AlessandraMQ : Come preparare una generazione di fragili ipocondriaci. Scuola, Galli: misurare la febbre solo a casa non dà garanz… -