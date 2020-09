Infermiera killer, processo da rifare: "Mancano 13 pagine della sentenza" (Di sabato 12 settembre 2020) Rosa Scognamiglio processo da rifare per Laura Taroni, l'Infermiera killer condannata a trent'anni di reclusione per aver ucciso la suocera e il marito. Per i giudici della Cassazione ''Mancano 13 pagine della sentenza'' È tutto da rifare il processo nei confronti di Laura Taroni, l'Infermiera killer condannata a trent'anni di reclusione per aver ucciso, tra il 2013 e il 2014, la madre e il marito somministrando loro dosi eccessive di farmaci quando lavorava all'ospedale di Saronno. Ieri, venerdì 11 settembre, la prima sezione penale della Cassazione ha annulato la sentenza emessa a luglio dello scorso anno ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Rosa Scognamigliodaper Laura Taroni, l'condannata a trent'anni di reclusione per aver ucciso la suocera e il marito. Per i giudiciCassazione ''13'' È tutto dailnei confronti di Laura Taroni, l'condannata a trent'anni di reclusione per aver ucciso, tra il 2013 e il 2014, la madre e il marito somministrando loro dosi eccessive di farmaci quando lavorava all'ospedale di Saronno. Ieri, venerdì 11 settembre, la prima sezione penaleCassazione ha annulato laemessa a luglio dello scorso anno ...

