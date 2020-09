Incidente nel Napoletano | morta una 20enne | aperta un’indagine

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 12 settembre 2020) Caivano. Una ragazza di 20 anni del Parco Verde di Caivano èla scorsa notte in unstradale. La Procura di Napoli Nord ha avviato delle indagini per capire se qualcuno possa essere coinvolto e se, quindi, non possa trattarsi di altro.nelunaun’indagine Secondo le prime … L'articolonelunaun’indagine Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.