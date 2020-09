Highlights Thiem-Medvedev | semifinale Us Open 2020 VIDEO

(Di sabato 12 settembre 2020) Glidelladegli Ustra Dominice Daniil. L’austriaco vola in finale battendo il russo per 6-2, 7-6(7), 7-6(5) al termine di una partita molto combattuta nei due parziali finali dove perònon ha saputo sfruttare le sue occasioni per rientrare nel match. Sarà quindia sfidare Zverev in una finale storica, che ad ogni modo consegnerà il primo Slam ad un giocatore nato negli anni ’90. IL TABELLONE DEL TORNEO

