Elisabetta Gregoraci a Verissimo – Confessione su Briatore, "Ho sofferto tanto" (Di sabato 12 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci sarà a Verissimo: la prima puntata del talk show di Silvia Toffanin vedrà in studio l'ex di Flavio Briatore. Quest'ultimo ha attraversato dei giorni difficili a causa del Covid-19 ed è finito nel vortice delle polemiche per via del suo locale in Sardegna. A distanza di tanto tempo dalla fine della loro unione, Elisabetta Gregoraci ha voluto raccontare quanto vissuto a causa dell'evento e subito dopo la rottura. "Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene", ha detto dell'ex marito, "Ha contratto il virus ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori".

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci: «Per Flavio Briatore ho annullato me stessa» Vanity Fair Italia Elisabetta Gregoraci, la commozione per mamma Melina scomparsa dopo lunga malattia

Elisabetta Gregoraci a Verissimo su Briatore: «Nella nostra storia ha sbagliato lui»

