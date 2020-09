Ecobonus, incentivi auto a ruba: fino a quando c’è ancora tempo (Di sabato 12 settembre 2020) In undici giorni sono quasi finiti gli incentivi per i veicoli diesel o benzina, dando fondo a 100 milioni su i 500 messi a disposizione dallo Stato dal primo settembre al 31 dicembre di quest’anno. Ecobonus, a ruba incentivi auto diesel e benzina: i fondi rimasti Di questo fondo 90 milioni sono stati richiesti per l’istallazione di colonnine di ricarica ed i restanti 310 milioni per i veicoli elettrici, ibridi con la spina ed ibridi. Ma ad “andare a ruba” sono stati i bonus dedicati alle auto diesel e benzina, lo stesso destino avuto dai primi 50milioni di incentivi di agosto. Nonostante questa forte richiesta riservata ai veicoli a motorizzazione tradizionale, con emissione di CO2 da 91 a 110 grammi al ... Leggi su quifinanza (Di sabato 12 settembre 2020) In undici giorni sono quasi finiti gliper i veicoli diesel o benzina, dando fondo a 100 milioni su i 500 messi a disposizione dallo Stato dal primo settembre al 31 dicembre di quest’anno., adiesel e benzina: i fondi rimasti Di questo fondo 90 milioni sono stati richiesti per l’istallazione di colonnine di ricarica ed i restanti 310 milioni per i veicoli elettrici, ibridi con la spina ed ibridi. Ma ad “andare a” sono stati i bonus dedicati allediesel e benzina, lo stesso destino avuto dai primi 50milioni didi agosto. Nonostante questa forte richiesta riservata ai veicoli a motorizzazione tradizionale, con emissione di CO2 da 91 a 110 grammi al ...

