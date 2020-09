Coronavirus, si iniettano un falso farmaco spacciato per Remdesivir: morti in sei (Di sabato 12 settembre 2020) Sei persone hanno acquistato a 2000 dollari l’uno altrettanti flaconi spacciato per un antivirale utile contro il Coronavirus. Ma era un falso farmaco e sono deceduti Si sono iniettate un farmaco spacciato per Remdesivir, con l’intento di combattere il Coronavirus ma sono morti tutti. Le vittime sono sei persone, tutte decedute a Shahriar, nella provincia … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 12 settembre 2020) Sei persone hanno acquistato a 2000 dollari l’uno altrettanti flaconiper un antivirale utile contro il. Ma era une sono deceduti Si sono iniettate unper, con l’intento di combattere ilma sonotutti. Le vittime sono sei persone, tutte decedute a Shahriar, nella provincia … L'articolo NewNotizie.it.

UnioneSarda : #Iran: si iniettano un falso farmaco anti-#Coronavirus, 6 vittime - canniolinonero : RT @CdT_Online: Almeno 6 le vittime in Iran per aver assunto una sostanza spacciata per Remdesivir - In manette i venditori dei flaconi htt… - CdT_Online : Almeno 6 le vittime in Iran per aver assunto una sostanza spacciata per Remdesivir - In manette i venditori dei fla… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus iniettano Si iniettano un finto farmaco contro il coronavirus: morti Corriere del Ticino Coronavirus, si iniettano un falso farmaco spacciato per Remdesivir: morti in sei

Sei persone hanno acquistato a 2000 dollari l’uno altrettanti flaconi spacciato per un antivirale utile contro il Coronavirus. Ma era un falso farmaco e sono deceduti Si sono iniettate un farmaco spac ...

Coronavirus, arriva il vaccino spray nasale: come funziona

Il vaccino anti-Covid potrebbe non essere iniettato, ma inoculato attraverso un semplicissimo spray nasale. La Cina ha appena approvato i test sull’uomo di fase I per il suo vaccino in versione spray ...

Sei persone hanno acquistato a 2000 dollari l’uno altrettanti flaconi spacciato per un antivirale utile contro il Coronavirus. Ma era un falso farmaco e sono deceduti Si sono iniettate un farmaco spac ...Il vaccino anti-Covid potrebbe non essere iniettato, ma inoculato attraverso un semplicissimo spray nasale. La Cina ha appena approvato i test sull’uomo di fase I per il suo vaccino in versione spray ...