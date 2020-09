Barcellona, Koeman fa sorridere Inter e Juventus: Vidal e Suarez out per la prima amichevole (Di sabato 12 settembre 2020) Luis Suarez e Arturo Vidal sempre più lontani dal Barcellona. L'indizio di mercato arriva direttamente dall'ambiente blaugrana e più precisamente da Ronald Koeman che, in vista della prima uscita stagionale dei catalani, l'amichevole di questa sera contro il Club Gimnàstic de Tarragona, non ha convocato il Pistolero e il Guerriero.Barcellona: Suarez e Vidal più lontanicaption id="attachment 962817" align="alignnone" width="592" Arturo Vidal (getty images)/captionIl neo tecnico ha diramato poco fa la lista dei convocati. Tra questi c'è la doppia assenza clamorosa: quella di Luis Suarez e Arturo Vidal, obiettivi di mercato dichiarati anche di ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) Luise Arturosempre più lontani dal. L'indizio di mercato arriva direttamente dall'ambiente blaugrana e più precisamente da Ronaldche, in vista dellauscita stagionale dei catalani, l'di questa sera contro il Club Gimnàstic de Tarragona, non ha convocato il Pistolero e il Guerriero.più lontanicaption id="attachment 962817" align="alignnone" width="592" Arturo(getty images)/captionIl neo tecnico ha diramato poco fa la lista dei convocati. Tra questi c'è la doppia assenza clamorosa: quella di Luise Arturo, obiettivi di mercato dichiarati anche di ...

ItaSportPress : Barcellona, Koeman fa sorridere Inter e Juventus: Vidal e Suarez out per la prima amichevole -… - sportli26181512 : Inter, Vidal più vicino: Koeman non lo convoca per l'amichevole del Barça, out anche Suarez: Indizi di mercato da B… - passione_inter : Nuovi indizi su Vidal: Koeman non lo convoca per la prima gara stagionale del Barcellona - - junews24com : Convocati Barcellona: la decisione di Koeman su Suarez. Segnale per la Juve? - - ArturoDb72 : RT @Paladino70: Eh, ma Koeman potrebbe tenere #Suarez. Eh, ma il Barcellona non è detto che venda. Eh, ma il Pistolero resta nel club che l… -