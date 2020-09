Al referendum questa volta dico No (Di sabato 12 settembre 2020) questa volta dico No. Ritengo, e non da ora, che la nostra Costituzione nella sua seconda parte abbia bisogno di importanti modifiche e che sia stata una sciagura per l’Italia che i vari tentativi compiuti negli ultimi trent’anni per rendere più efficienti gli istituti della democrazia rappresentativa, in crisi dovunque in Occidente, siano andati falliti. Certo, innanzitutto per responsabilità di chi li ha promossi che ha mescolato impropriamente finalità costituzionali con mire politiche, come è accaduto nel referendum del 2016, ma anche per il forte conservatorismo corporativo che caratterizza l’insieme degli apparati pubblici e privati e la cultura delle classi dirigenti. Quindi massima è l’apertura a condividere e approvare proposte, leggi di riforma che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 settembre 2020)No. Ritengo, e non da ora, che la nostra Costituzione nella sua seconda parte abbia bisogno di importanti modifiche e che sia stata una sciagura per l’Italia che i vari tentativi compiuti negli ultimi trent’anni per rendere più efficienti gli istituti della democrazia rappresentativa, in crisi dovunque in Occidente, siano andati falliti. Certo, innanzitutto per responsabilità di chi li ha promossi che ha mescolato impropriamente finalità costituzionali con mire politiche, come è accaduto neldel 2016, ma anche per il forte conservatorismo corporativo che caratterizza l’insieme degli apparati pubblici e privati e la cultura delle classi dirigenti. Quindi massima è l’apertura a condividere e approvare proposte, leggi di riforma che ...

dellorco85 : Questa sarebbe la campagna per il NO? ?? Ero abbastanza 'freddo' su questo referendum, ora ho un motivo in più per v… - BattelliSergio : Il 20 e 21 settembre si vota per il #Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, una data importante: f… - g_brescia : I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI?? Ci vediamo questa sera alle 21:05 su @tg2rai Post per confrontarci sul #referendum e… - Antonio96746177 : RT @HuffPostItalia: Al referendum questa volta dico No - dragonicola : RT @HuffPostItalia: Al referendum questa volta dico No -

Ultime Notizie dalla rete : referendum questa Al referendum questa volta dico No L'HuffPost Al referendum questa volta dico No

Questa volta dico No. Ritengo, e non da ora, che la nostra Costituzione nella sua seconda parte abbia bisogno di importanti modifiche e che sia stata una sciagura per l’Italia che i vari tentativi com ...

Referendum divide la Lega, Giorgetti voterà No: “Taglio improponibile, Sì sarebbe favore a governo”

La Lega si divide sul referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Se la posizione ufficiale, seppur poco convinta, del leader Matteo Salvini è a favore del taglio e quindi del Sì, sembra pensar ...

Questa volta dico No. Ritengo, e non da ora, che la nostra Costituzione nella sua seconda parte abbia bisogno di importanti modifiche e che sia stata una sciagura per l’Italia che i vari tentativi com ...La Lega si divide sul referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Se la posizione ufficiale, seppur poco convinta, del leader Matteo Salvini è a favore del taglio e quindi del Sì, sembra pensar ...