UFFICIALE – Lecce | dall’Hellas Verona arriva Liam Henderson

(Di venerdì 11 settembre 2020), dall’Hellas: accordo su base quadriennale per il giocatore ormai ex gialloblùè un nuovo calciatore del. Il comunicatoto dalla società giallorossa, che conferma l’accordo quadriennale tra le parti. Ecco la nota del club salentino: «L’U.S.comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatoredall’Hellas. Il giocatore, che ha già sostenuto le visite mediche, ha sottoscritto un accordo di quattro anni». Leggi su Calcionews24.com

SalentoSport : LECCE – Piedi buoni per la mediana giallorossa: ufficiale #Henderson dal Verona - ch24news : RT @HellasVeronaFC: ?? Ufficiale: Liam #Henderson a titolo definitivo al @OfficialUSLecce Leggi qui ?? - MomentiCalcio : #UFFICIALE: #Lecce, acquistato #Henderson dal #Verona - sportli26181512 : Lecce, ufficiale l'arrivo di Henderson: Il centrocampista, prelevato a titolo definitivo dal Verona, ha firmato un… - JoaquinS84 : RT @HellasVeronaFC: ?? Ufficiale: Liam #Henderson a titolo definitivo al @OfficialUSLecce Leggi qui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Lecce

Continua il lavoro del Lecce che vuole subito la risalita in Serie A. Annunciato il nuovo colpo a centrocampo: arriva dalla Serie A a titolo definitivo Dopo una stagione negativa che si è conclusa nel ...Prosegue sottotraccia il lavoro di Pantaleo Corvino che ha messo a segno un altro movimento in entrata per il Lecce. Si tratta del centrocampista Liam Henderson, proveniente dal Verona, che ha firmato ...