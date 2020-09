Ufficiale: Lecce, arriva Henderson dal Verona (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Lecce ha comunicato ufficialmente l’arrivo dall’Hellas Verona di Liam Henderson. Centrocampista scozzese classe ’96, Henderson è cresciuto nel Celtic, giocando anche in prima squadra, per poi vestire in Italia le maglie di Bari, Hellas e Empoli. Con i giallorossi ha firmato un contratto di quattro anni. Foto: sito Ufficiale Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

MomentiCalcio : #UFFICIALE: #Lecce, acquistato #Henderson dal #Verona - sportli26181512 : Lecce, ufficiale l'arrivo di Henderson: Il centrocampista, prelevato a titolo definitivo dal Verona, ha firmato un… - JoaquinS84 : RT @HellasVeronaFC: ?? Ufficiale: Liam #Henderson a titolo definitivo al @OfficialUSLecce Leggi qui ?? - LecceCalcio : UFFICIALE – Henderson firma un quadriennale con il Lecce - - HellasLive : UFFICIALE. #Henderson a titolo definitivo al Lecce -