' Scuole aperte da un mese e non è successo niente' | la lezione della Germania

Nonostante l'aumento di casi tra la popolazione giovane in Germania, i medici ritengono che siano riconducibili ai viaggi estivi piuttosto che alla scuola. ''Mi aspettavo la chiusura di più Scuole'', ...

CANEVA. Prima di accedere ai servizi igienici, gli studenti dovranno compilare un modulo per garantire la tracciabilità nel caso di contagio da Sars-Cov2. L’istituto Malignani di Udine non è l’unico a ...

Un caso di positività tra i docenti delle Medie del comprensivo di Borgo San Giuseppe: posticipata di un giorno l’apertura

I docenti venuti a contatto con la persona risultata positiva sono stati sottoposti a tampone. L’esito è atteso per lunedì e si potrà aprire solo dal giorno dopo La scuola - la media della frazione e ...

