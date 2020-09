Rita Dalla Chiesa non sarà più a Italia sì: per lei un nuovo programma (Di venerdì 11 settembre 2020) La televisione sta cambiando. Un po’ a causa dell’emergenza sanitaria che porta ad uno sconvolgimento degli studi televisivi e anche perché siamo a settembre ed è arrivato il momento di mettere in atto un nuovo palinsesto e lasciarsi alle spalle il periodo estivo. E così Italia Sì cambia e Rita Dalla Chiesa, come altri, non ci sarà più. Rita Dalla Chiesa non sarà più a Italia Sì I fan di Rita Dalla Chiesa si dovranno adattare a non vederla più a Italia Sì, programma di cui era diventata opinionista fissa insieme a Elena Santarelli, Mauro Coruzzi e Manuel ... Leggi su thesocialpost

fanpage : 'Un uomo, però, che non si è mai dimenticato di essere marito e padre'. La nostra intervista a @ritadallachiesa che… - Giusylo3 : RT @M5SGiorgio: Probabilmente, il #Tevere PRIMA CHE #VirginiaRaggi divenisse Sindaca. Rita Dalla Chiesa deve avere a disposizione una macch… - Beatric72980398 : RT @Signorasinasce: #Roma , #cinghiali ribaltano i #cassonetti e mangiano #rifiuti . La foto pubblicata da Rita Dalla Chiesa #grazieditutto… - salvinithebest : RT @Signorasinasce: #Roma , #cinghiali ribaltano i #cassonetti e mangiano #rifiuti . La foto pubblicata da Rita Dalla Chiesa #grazieditutto… - italmud : RT @Signorasinasce: #Roma , #cinghiali ribaltano i #cassonetti e mangiano #rifiuti . La foto pubblicata da Rita Dalla Chiesa #grazieditutto… -