Perché quella morte in The 100 è incomprensibile e rischia di lanciare un messaggio sbagliato (Di venerdì 11 settembre 2020) Nato come survival show, The 100 ha ormai abituato il pubblico a colpi di scena strabilianti e morti inaspettate che hanno sollevato veri e propri polveroni mediatici. Non è mai facile accettare l’addio di un personaggio amato, ma a volte è necessario affinché la storia prosegua. E in una serie come The 100 che fa della sopravvivenza una delle sue tematiche importanti, questo processo avviene spesso. Se la morte di Lexa, uno dei personaggi secondari che il pubblico ha apprezzato e amato in passato (e continua avere una forte risonanza anche oggi), ha generato innumerevoli polemiche sui social, l‘addio di uno dei protagonisti di The 100 è stata accolta in maniera ancora più accesa. SPOILER se non avete visto l’episodio 7×13 di The 100 Bisogna precisa che la settima e ultima stagione è partita ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 settembre 2020) Nato come survival show, The 100 ha ormai abituato il pubblico a colpi di scena strabilianti e morti inaspettate che hanno sollevato veri e propri polveroni mediatici. Non è mai facile accettare l’addio di un personaggio amato, ma a volte è necessario affinché la storia prosegua. E in una serie come The 100 che fa della sopravvivenza una delle sue tematiche importanti, questo processo avviene spesso. Se ladi Lexa, uno dei personaggi secondari che il pubblico ha apprezzato e amato in passato (e continua avere una forte risonanza anche oggi), ha generato innumerevoli polemiche sui social, l‘addio di uno dei protagonisti di The 100 è stata accolta in maniera ancora più accesa. SPOILER se non avete visto l’episodio 7×13 di The 100 Bisogna precisa che la settima e ultima stagione è partita ...

davidealgebris : Unici che ha bisogno delle Rotelle somo Azzolina e Arcuri. Hanno preso una sedia a rotelle senza il banco. Perché s… - RaiRadio2 : ?? Perché a me non ci pensi come fossi un sospiro quella volta che mi hai detto il motivo sei tu ?? ?? @MarroneEmma… - Giorgiolaporta : Basterebbe che qualcuno chiedesse a #Conte o a #DiMaio: 'Se dovesse vincere il NO, il #Governo rassegnerebbe le dim… - pietro_1492 : @stebellentani no, non lo è. Perché a me veniva in mente solo quella fisica, oltre che verbale.. aggiungendo anche… - adestrainalto : RT @hello_itsVi: Ma ci pensate mai che per Fabrizio “una luce di sicuro è quella di Ermal” nel senso che lo considera un modello nella sua… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché quella Come e perché la digitalizzazione rende più efficienti e meno inquinanti: intervista a Marco Sarluca di Canon Italia TechEconomy