Orrore sulla metro a Torino: ragazzino aggredito con la roncola (Di venerdì 11 settembre 2020) Federico Garau Il 16enne non aveva saldato un debito di droga, e per tale ragione il 20enne si era presentato all'appuntamento armato di una roncola: voleva farla pagare all'adolescente Gravissimo episodio di violenza alla stazione metropolitana Fermi di Collegno (Torino), dove un ragazzino di soli 16 anni è stato barbaramente assalito da uno spacciatore armato di una roncola. La terribile aggressione, avvenuta dinanzi agli occhi della fidanzatina dell'adolescente, si è fortunatamente conlusa senza gravi conseguenze per la vittima, che ha comunque riportato una profonda ferita. I fatti, secondo quanto riferito dagli inquirenti, si sono verificati nel corso della serata dello scorso sabato 5 settembre. Tutto ha avuto inizio quando il 16enne ha incontrato il pusher dinanzi alla ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 settembre 2020) Federico Garau Il 16enne non aveva saldato un debito di droga, e per tale ragione il 20enne si era presentato all'appuntamento armato di una: voleva farla pagare all'adolescente Gravissimo episodio di violenza alla stazionepolitana Fermi di Collegno (), dove undi soli 16 anni è stato barbaramente assalito da uno spacciatore armato di una. La terribile aggressione, avvenuta dinanzi agli occhi della fidanzatina dell'adolescente, si è fortunatamente conlusa senza gravi conseguenze per la vittima, che ha comunque riportato una profonda ferita. I fatti, secondo quanto riferito dagli inquirenti, si sono verificati nel corso della serata dello scorso sabato 5 settembre. Tutto ha avuto inizio quando il 16enne ha incontrato il pusher dinanzi alla ...

francescactf : se a 44 anni ancora avessi avuto il dubbio di essere stata adottata oggi ne avrei avuto la certezza: io non c'entr… - La_Sonda : È lo stesso #Sgarbi che è ospite ad un evento sulla bellezza. Che orrore. - Giusepp29677029 : Esprimo il mio giudizio sulla morte del giovane Willy, che dire ha subito un ingiustizia, che gente maledetta dico… - Missi65 : RT @AngeloR54671811: @mengonimarco Mi commuovo per questo meraviglioso augurio che #LilianaSegre porge all'umanità, proprio lei, che ha vis… - donalella64 : RT @AngeloR54671811: @mengonimarco Mi commuovo per questo meraviglioso augurio che #LilianaSegre porge all'umanità, proprio lei, che ha vis… -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore sulla "Mi hanno attaccato al muro e...". Vent'anni di orrore al Forteto ilGiornale.it La Messa dell'Incoronazione e un ricordo Shoah al "Massimo"

Domenica sul podio c'è Omer Meir Wellber, che continua la sua linea artistica associando una Messa e cioè una preghiera all'orrore che nella Storia è entrato con il massacro degli ebrei. E proprio a ...

Al via Art Site Fest: “Ripariamo il mondo con l’arte come i maestri giapponesi del kintsugi”

Quanto oro ci vorrebbe per aggiustare un anno come questo? Impossibile, ci sono cose che anche il metallo prezioso non può riparare. Ma il senso del kintsugi, quello sì, forse, può servire. Il kintsuk ...

Domenica sul podio c'è Omer Meir Wellber, che continua la sua linea artistica associando una Messa e cioè una preghiera all'orrore che nella Storia è entrato con il massacro degli ebrei. E proprio a ...Quanto oro ci vorrebbe per aggiustare un anno come questo? Impossibile, ci sono cose che anche il metallo prezioso non può riparare. Ma il senso del kintsugi, quello sì, forse, può servire. Il kintsuk ...