Mps & Basket: l’epopea di Siena (Di venerdì 11 settembre 2020) Come abbiamo già parlato del binomio tra calcio e sponsor capaci di essere incisivi, anche è soprattutto nei cosiddetti “sport minori” (che sarebbero, per meglio dire, sport di base…) molte squadre hanno legato le loro vittorie alla capacità economica importante dei loro sponsor. Pensiamo ad esempio al caso plurimo di Benetton con le varie discipline sportive a Treviso, ma soprattutto al binomio tra la Monte Paschi e il Siena Basket, che ha rappresentato un’era importante nello sport italiano. Binomio di successo Mps e Basket Siena ha rappresentato molto di più di un semplice rapporto commerciale tra main sponsor e squadra sportiva. Era praticamente una simbiosi consolidata, una crasi tra la qualità ... Leggi su giornal

AlbertoBagnai : Forse è stato un errore far acquistare Antonveneta da MPS. Forse è stato un errore obbedire alla lettera della Bce… - carlaruocco1 : Non è il momento di svendere un’importante realtà bancaria come #Mps, meno che mai a concorrenti Ue o extra #Ue. Ne… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24ore di sabato #5settembre: l'allarme di #Bankitalia, Italia arretrata agli anni 80. U… - Banca_MPS : Nessun cambio sulla politica monetaria dopo il meeting #BCE. In Area euro, le parole della Lagarde portano un lieve… - lerzegov : Il testamento del capitano Mps [?? l’ultimo pezzo alla mia patria …] nel commento di Phastidio -