Milano, finti poliziotti rapinano un commerciante: scatta l’arresto (Di venerdì 11 settembre 2020) A Milano dei finti poliziotti, con tanto di divisa e distintivo, rapinano in casa di un commerciante: scatta l’arresto per 5 persone. Non c’è trucco, non c’è inganno. Qui, invece, l’inganno c’è ed è anche molto grosso. A Milano, nelle prime luci di stamani, la Polizia di Stato, coordinato dalla Procura della Repubblica di Milano, si è messa all’opera per incastrare dei veri professionisti del crimine. Non tanto organizzato o finalizzato allo spaccio, ma quanto per il mascheramento con l’aggravante, non di poco contro, di rapina ai danni di un commerciante. In manette sono finiti 5 rapinatori che si fingevano dei veri e propri poliziotti. Abiti ... Leggi su bloglive

