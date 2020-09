Mattarella firma il Dl Semplificazioni e invia una lettera di rilievi al Governo (Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente di Mattarella ha firmato il dl Semplificazioni, ma con una lettera di rilievi. ROMA – Il presidente Mattarella ha firmato il dl Semplificazioni. Secondo quanto riferito dall’Ansa, il Capo dello Stato ha inviato una lettera di rilievi alle Camere e al presidente del Consiglio perché “diverse disposizioni non risultano riconducibili alle finalità originarie“. L’inquilino del Quirinale ha invitato la maggioranza “a vigilare affinché nel corso dell’esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all’oggetto e alle finalità dei provvedimenti di urgenza“. La ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente dihato il dl, ma con unadi. ROMA – Il presidentehato il dl. Secondo quanto riferito dall’Ansa, il Capo dello Stato hato unadialle Camere e al presidente del Consiglio perché “diverse disposizioni non risultano riconducibili alle finalità originarie“. L’inquilino del Quirinale ha invitato la maggioranza “a vigilare affinché nel corso dell’esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all’oggetto e alle finalità dei provvedimenti di urgenza“. La ...

Domenic20508867 : @GeMa7799 Però bisogna iniziare a pensare se Mattarella conosce la Costituzione? Il Presidente prima di firmare può… - ferroice40 : RT @Gianmar26145917: #Tg4 #Mattarella firma #decretoSemplificazioni ma lo accompagna con una lettera di censura al governo per aver inserit… - SecondaLa : RT @Gianmar26145917: #Tg4 #Mattarella firma #decretoSemplificazioni ma lo accompagna con una lettera di censura al governo per aver inserit… - Alexct9 : RT @Gianmar26145917: #Tg4 #Mattarella firma #decretoSemplificazioni ma lo accompagna con una lettera di censura al governo per aver inserit… - cardellino95 : RT @Gianmar26145917: #Tg4 #Mattarella firma #decretoSemplificazioni ma lo accompagna con una lettera di censura al governo per aver inserit… -