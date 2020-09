Lorella Cuccarini fa un annuncio inatteso: “La famiglia si allarga…” [FOTO] (Di venerdì 11 settembre 2020) Lorella Cuccarini fa un annuncio sui social network Lo scorso giugno Lorella Cuccarini ha dovuto dire addio alla conduzione de La vita in diretta, da questa stagione affidata in solitaria al collega Alberto Matano. Tuttavia la soubrette romana continua a rimanere in contatto con tutti i suoi follower grazie ai social network. E a proposito di questo, nelle ultime ore la professionista che potrebbe presentare lo Zecchino D’Oro ha fatto un annuncio inatteso su Instagram. “Da un paio di settimane la famiglia Capitta si è allargata”, ha scritto la donna. Non si tratta di bambini, bensì di un gattino che la stessa tiene calorosamente tra le mani. Un micio bianco e rosso che h scatenato la tenerezza dei follower, ma nello ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 11 settembre 2020)fa unsui social network Lo scorso giugnoha dovuto dire addio alla conduzione de La vita in diretta, da questa stagione affidata in solitaria al collega Alberto Matano. Tuttavia la soubrette romana continua a rimanere in contatto con tutti i suoi follower grazie ai social network. E a proposito di questo, nelle ultime ore la professionista che potrebbe presentare lo Zecchino D’Oro ha fatto unsu Instagram. “Da un paio di settimane laCapitta si è allargata”, ha scritto la donna. Non si tratta di bambini, bensì di un gattino che la stessa tiene calorosamente tra le mani. Un micio bianco e rosso che h scatenato la tenerezza dei follower, ma nello ...

soloversacexme : @GiusCandela La Cuccarini ha sbagliato a schierarsi troppo sul fronte sovranista, ora ogni lavoro che le viene tolt… - lucyconticina : - xenonian1 : RT @SerroniMarco: Per noi abituati a vedere in tv Iva Zanicchi Heter Parisi Paola Perego Lorella Cuccarini Cristina D’Avena Oggi abbia… - SerroniMarco : Per noi abituati a vedere in tv Iva Zanicchi Heter Parisi Paola Perego Lorella Cuccarini Cristina D’Avena Oggi… - CRISTIA76761380 : Nel cd voglia di fare di Lorella Cuccarini vi è una canzone intitolata Ci vuole coraggio,io la dedico a Matano perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini Lorella Cuccarini, l'evento che fa arrabbiare la comunità Lgbt Il Messaggero Il Tommy Show senza precedenti prima del GF Vip: “Mi mancheranno le…”

“Così ho i denti più brillanti del Grande Fratello Vip e del mio futuro”. Oppure c’è l’ultimo attacco che, senza timore, Tommaso Zorzi ha fatto a Lorella Cuccarini, sostenitrice di Comitati contro la ...

“Vita in Diretta” Mario Adinolfi ad Alberto Matano “Ti sei indignato per gay 1? e allora perché

La storia infinita dei rapporti tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini e la conseguente cacciata della Cuccarini sia da “Vita in diretta” che dai palinsesti Rai non accenna a finire anche se ormai, a ...

"Così ho i denti più brillanti del Grande Fratello Vip e del mio futuro". Oppure c'è l'ultimo attacco che, senza timore, Tommaso Zorzi ha fatto a Lorella Cuccarini, sostenitrice di Comitati contro la ...