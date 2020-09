Leasys CarCloud - In abbonamento arrivano anche le Compass e Renegade plug-in

(Di venerdì 11 settembre 2020), l'lanciato daalla fine del 2019, offre ora la possibilità di noleggiareleibride-in. Dal lancio del programma, più di 8 mila persone si sono già iscritte al sistema diauto con versamenti mensili proposto dalla captive del gruppo FCA.Come funziona. Con ''-in Hybrid'' - questo il nome scelto per il nuovo- pagando un canone fisso mensile di 479 euro si potrà guidare unao unaibrida-in ...

Agenzia ANSA

Un passo in avanti verso la mobilità sostenibile per Leasys che aggiunge a CarCloud Renegade e Compass in versione ibrida plug-in. Il programma, che conta già più di 8 mila iscritti, aggiunge la pedin ...Alle formule di abbonamento che hanno già convinto 8.000 automobilisti a iscriversi ai servizi Leasys CarCloud, si affianca la possibilità di salire a bordo di Renegade 4xe e Compass 4xe. Acquisti il ...Jeep annuncia il grande successo ottenuto dal primo open week end dedicato alle nuove Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe. Le due nuove varianti plug-in hybrid dei SUV della casa americana hanno atti ...