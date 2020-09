Juventus, arriva l’accusa shock ad un bianconero: “Scelta mercenaria” (Di venerdì 11 settembre 2020) Una clamorosa dichiarazione ha da poche ore animato il mondo Juventus. Le pesanti parole rivolte dal giornalista Tomy Damascelli ad un preciso giocatore bianconero infatti, suonano particolarmente amare e condannano le infruttuose scelte di questo profilo, a suo modo di dire deleterio non solo per le casse della società, ma anche nei confronti di un ambiente e di uno spogliatoio che da sempre lo sosterrebbero ma che, a quanto pare, sarebbe ora pronti per salutarlo pacificamente, giustificati da evidenti motivi di varia natura. Il nome in questione sarebbe quello di Sami Khedira, centrocampista della Vecchia Signora che sarebbe in uscita secondo i presunti piani dirigenziali, ma che si starebbe opponendo con tenacia ad ogni tipologia di soluzione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, si apre una possibilità: chiesta ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Una clamorosa dichiarazione ha da poche ore animato il mondo. Le pesanti parole rivolte dal giornalista Tomy Damascelli ad un preciso giocatoreinfatti, suonano particolarmente amare e condannano le infruttuose scelte di questo profilo, a suo modo di dire deleterio non solo per le casse della società, ma anche nei confronti di un ambiente e di uno spogliatoio che da sempre lo sosterrebbero ma che, a quanto pare, sarebbe ora pronti per salutarlo pacificamente, giustificati da evidenti motivi di varia natura. Il nome in questione sarebbe quello di Sami Khedira, centrocampista della Vecchia Signora che sarebbe in uscita secondo i presunti piani dirigenziali, ma che si starebbe opponendo con tenacia ad ogni tipologia di soluzione. LEGGI ANCHE: Calciomercato, si apre una possibilità: chiesta ...

