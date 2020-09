“Io tenev a mascherina simbolicamente” | Sepe fa impazzire il web VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAi microfoni di ‘Dire’ il cardinale Crescenzioha commentato la notizia della positività al Covid-19 di Aurelio De Laurentiis. “Di fronte al virus siamo tutti livellati, non c’è né principe, né marchese né cardinale, quando viene viene. Facciamo un augurio a de Laurentiis perché possa continuare in questo impegno, soprattutto in un periodo particolare anche per lui e per la squadra. Non sapevo che fosse positivo, mi è stato detto dovrò fare un altro tampone, ne ho già fatti tre-quattro, uno in più o in meno non fa differenza. L’ho incontrato dieci giorni fa a Castel di Sangro, io mi sento bene. Ci siamo salutati, ci siamo abbracciati, lui non aveva la”, ha concluso. IL ...