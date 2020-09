GP Toscana | Bottas guida le prime libere | Leclerc terzo

P300it : F1 | GP Toscana 2020, FP1: Bottas il migliore su Verstappen e Leclerc ? di Alessandro Secchi ??… - LucianoQuaranta : RT @SkySportF1: ? Subito Mercedes al Mugello! (?? #FP1) Bottas detta il passo e tra i primi c’è anche Charles ?? Il LIVE ? - Ibrahim85048732 : RT @SkySportF1: ? Subito Mercedes al Mugello! (?? #FP1) Bottas detta il passo e tra i primi c’è anche Charles ?? Il LIVE ? - SkySport : RT @SkySportF1: ? Subito Mercedes al Mugello! (?? #FP1) Bottas detta il passo e tra i primi c’è anche Charles ?? Il LIVE ? - SkySportF1 : ? Subito Mercedes al Mugello! (?? #FP1) Bottas detta il passo e tra i primi c’è anche Charles ?? Il LIVE ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana Bottas

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento alle ore 15.00 con le prove libere 2 del GP di Toscana 2020 al Mugello. Rimanete con noi per cronaca, classifica dei te ...Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento alle ore 15.00 con le prove libere 2 del GP di Toscana 2020 al Mugello. Rimanete con noi per cronaca, classifica dei te ...