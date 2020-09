Giorgia Palmas: la gravidanza la fa (ancora più) bella (Di venerdì 11 settembre 2020) “La gravidanza è uno stato di grazia”, dicono. E il detto ben si addice a Giorgia Palmas che ha trascorso i suoi nove mesi di gestazioni (ormai il parto è imminente) al settimo cielo. E la sua felicità si è riflessa tutta esteriormente, donandole luce e bellezza ulteriore. Dopo aver rivelato su Instagram a maggio di aspettare una femminuccia dal compagno Filippo Magnini, Giorgia ha documentato la sua estate al mare, col pancione, con scatti felici insieme alla sua primogenita Sofia (avuta dal calciatore Davide Bombardini) e al futuro papà. Entrambi raggianti ed euforici per il nuovo arrivo. Alla vigilia del parto, che dovrebbe avvenire a fine settembre, la conduttrice ha postato sul suo account Instagram una foto col suo mega pancione e scritto accanto: “ #9mesi ... Leggi su dilei

Sheva0007 : RT @GiusCandela: #verissimo parte forte, ospiti alla prima Lapo Elkann, Piero Chiambretti, Alessia Marcuzzi, Alfonso Signorini, Elisabetta… - PBerluskony : RT @GiusCandela: #verissimo parte forte, ospiti alla prima Lapo Elkann, Piero Chiambretti, Alessia Marcuzzi, Alfonso Signorini, Elisabetta… - GiusCandela : #verissimo parte forte, ospiti alla prima Lapo Elkann, Piero Chiambretti, Alessia Marcuzzi, Alfonso Signorini, Elis… - SMSNEWSOFFICIAL : Al via la nuova edizione di “Verissimo” con Silvia Toffanin. Ospiti Lapo Elkann, Piero Chiambretti, Alfonso Signori… - NicholasNik7 : Alcuni ospiti di #Verissimo di questo sabato Piero Chiambretti Giorgia Palmas Lapo Elkann Elisabetta Gregoraci -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

YouMovies

Giorgia Palmas è al nono mese: sua figlia sta per nascere e l’Ex Velina mostra fiera la sua pancia; per lei e Magnini, però, c’è un’altra novità in arrivo. Giorgia Palmas mostra ormai un pancione vera ...In questi anni sono state le veline che si sono date il cambio sul bancone di Striscia la Notizia. Alcune, come Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis (che non sono più amiche) continuano ad essere ...