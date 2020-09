Gemma Galgani choc: “Ecco chi ha pagato il lifting” (Di venerdì 11 settembre 2020) Quello di Gemma Galgani è il lifting al viso più discusso del momento. Pronta per la nuova edizione di Uomini e Donne, la Dama di Torino, 70 anni, ha deciso di sfoggiare il suo ritocchino estetico al quale si è sottoposta a luglio, nel corso della prima puntata del dating show, lo scorso 7 luglio. "Ci tengo tantissimo a rimanere me stessa", ha detto Gemma nel corso di un filmato che mostrava il suo incontro con il chirurgo estetico Marco Gasparotti che l'ha operata. C'è chi ha apprezzato e chi no, come l'opinionista Tina Cipollari, che l'ha subito punzecchiata in studio. Ma soprattutto, in tanti si sono chiesti che abbia pagato per il ritocco estetico della Dama. (Continua...) Gemma Galgani, chi ha pagato l'intervento? Il dubbio ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 11 settembre 2020) Quello diè il lifting al viso più discusso del momento. Pronta per la nuova edizione di Uomini e Donne, la Dama di Torino, 70 anni, ha deciso di sfoggiare il suo ritocchino estetico al quale si è sottoposta a luglio, nel corso della prima puntata del dating show, lo scorso 7 luglio. "Ci tengo tantissimo a rimanere me stessa", ha dettonel corso di un filmato che mostrava il suo incontro con il chirurgo estetico Marco Gasparotti che l'ha operata. C'è chi ha apprezzato e chi no, come l'opinionista Tina Cipollari, che l'ha subito punzecchiata in studio. Ma soprattutto, in tanti si sono chiesti che abbiaper il ritocco estetico della Dama. (Continua...), chi hal'intervento? Il dubbio ...

