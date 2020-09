Fondi Lega, Salvini: “L’arresto dei commercialisti? Ne conosco due su tre, sono persone oneste. Si risolverà nel nulla” (Di venerdì 11 settembre 2020) Ieri sera hanno arrestato gli ex revisori contabili della Lega al Senato e alla Camera. E poi pure il commercialista presso il cui studio è stata domiciliata fin dalla sua nascita la Lega per Salvini premier, il nuovo partito nazionalista per mandare in soffitta il vecchio Carroccio per l’indipendenza della Padania. Eppure Matteo Salvini prova a ostentare sicurezza. “Siamo tranquillissimi, da anni cercano soldi in Russia, in Svizzera, a San Marino, in Lussemburgo, Liechtenstein, ma non ci sono. conosco due delle tre persone, sono persone oneste, corrette e quindi dubito che abbiano chiesto o fatto qualcosa di sbagliato. Però, ho piena fiducia nella magistratura”, dice il leader del ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Fondi Lega in Lombardia, arrestati tre commercialisti e un professionista - matteosalvinimi : ??La Lega dà, il governo Pd-Renzi-5Stelle toglie. Tagliati 21,5 milioni di euro destinati alle bonifiche nella terra… - petergomezblog : Fondi #Lega, agli arresti domiciliari i tre commercialisti coinvolti nel caso Film Commission. Sono accusati a vari… - io_nicola : RT @HuffPostItalia: Fondi Lega in Lombardia, arrestati tre commercialisti e un professionista - HuffPostItalia : Inchiesta sui Fondi Lega, Salvini: 'Conosco quelle persone, finirà in un nulla di fatto' -