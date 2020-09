Chiedono a tre ragazzi di indossare la mascherina: aggrediscono titolari del pub e spaccano tutto (Di venerdì 11 settembre 2020) Cinque punti di sutura alla testa per il padre, una prognosi di trenta giorni per il figlio. tutto per aver chiesto a tre ragazzi entrati nel loro locale di indossare la mascherina Aggrediti semplicemente per aver chiesto alcuni clienti di indossare la mascherina, secondo quanto previsto dalle ordinanze anti-Covid. Lo hanno raccontato in diretta a … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 11 settembre 2020) Cinque punti di sutura alla testa per il padre, una prognosi di trenta giorni per il figlio.per aver chiesto a treentrati nel loro locale dilaAggrediti semplicemente per aver chiesto alcuni clienti dila, secondo quanto previsto dalle ordinanze anti-Covid. Lo hanno raccontato in diretta a … L'articolo NewNotizie.it.

