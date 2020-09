Campidoglio | dal 14 settembre potenziamento trasporti | partono linee “S” a supporto di metro e scuole

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 settembre 2020) Più collegamenti da stazioniverso istituti scolastici e monitoraggio giornaliero per rimodulare servizio in base a necessità Dal 14, con la riapertura delle, Atac riprenderà il regolare servizio dellescolastiche con collegamenti dedicati in specifiche fasce orarie e intensificherà le corse sulleordinarie che servono anche le. Sarà avviato inoltre un monitoraggio quotidiano per rimodulare il servizio in base alle necessità. Da lunedì partiranno anche servizi di trasporto integrativi, le“S”, dedicate a potenziare i collegamenti di superficie con alcune stazioniin specifiche fasce orarie in entrata e uscita delle ...