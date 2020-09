Brexit, tensione tra Inghilterra e Ue: lo scontro potrebbe finire in tribunale (Di venerdì 11 settembre 2020) L’Inghilterra ha deciso di presentare una proposta di legge per tutelare il mercato interno che viola l’accordo precedentemente raggiunto con con l’Ue. Continua la guerra tra Inghilterra e Unione Europea sulla Brexit. Il governo britannico ha infatti deciso di dare il via a un progetto di legge con lo scopo di tutelare il mercato interno. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

em_squillante : RT @agenzia_nova: Il “nodo” relativo all’Irlanda del Nord nei negoziati tra #Ue e #RegnoUnito sui rapporti dopo la #Brexit non è di semplic… - ValerioPalombar : RT @agenzia_nova: Il “nodo” relativo all’Irlanda del Nord nei negoziati tra #Ue e #RegnoUnito sui rapporti dopo la #Brexit non è di semplic… - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: Il “nodo” relativo all’Irlanda del Nord nei negoziati tra #Ue e #RegnoUnito sui rapporti dopo la #Brexit non è di semplic… - agenzia_nova : Il “nodo” relativo all’Irlanda del Nord nei negoziati tra #Ue e #RegnoUnito sui rapporti dopo la #Brexit non è di s… - StampaFin : Brexit: sale tensione tra Londra e Bruxelles, torna spettro no deal La questione irlandese rischia di mettere fine… -