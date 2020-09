Borsa:da cda Cdp ok a offerta non vincolante con Euronext (Di venerdì 11 settembre 2020) MILANO, 11 SET - "Il Consiglio di Amministrazione di Cdp e Cdp Equity hanno deliberato ieri di procedere congiuntamente con Euronext alla presentazione di un'offerta non vincolante per Borsa Italiana ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

995AdAlessandro : Borsa italiana: Cdp si ma senza euronext. Il Cda di Cdp non ha il permesso per eseguire queste operazioni senza un…

In corsa anche gli svizzeri di Six e i tedeschi di Deutsche Borse Il cda di Cdp e quello di Cdp Equity hanno approvato un’offerta congiunta con Euronext su Borsa Italiana. Le proposte non vincolanti ...

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e la francese Euronext stanno preparando un’offerta del valore di 4 miliardi di euro per Borsa italiana, attualmente di proprietà della London Stock Exchange. Cdp potre ...

