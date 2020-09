Benevento, due giovani ceduti in prestito in serie C (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Benevento ha comunicato di aver ceduto ufficialmente due giovani in serie C. Si tratta di Marco Cuccurullo, classe 2000, e Luca Sparandeo, classe 1999. Il primo, tornato nel Sannio dopo l’esperienza in serie D con il Taranto, passa a titolo temporaneo alla Cavese. Il secondo, invece, proseguirà la sua avventura alla Virtus Francavilla, società con la quale nella passata stagione ha collezionato 18 presenze e realizzato una rete. Questo il comunicato della sodalizio di via Santa Colomba: “Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato, in data odierna, gli accordi per i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021, dei calciatori Marco Cuccurullo e Luca Sparandeo alla Cavese 1919 e alla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilha comunicato di aver ceduto ufficialmente dueinC. Si tratta di Marco Cuccurullo, classe 2000, e Luca Sparandeo, classe 1999. Il primo, tornato nel Sannio dopo l’esperienza inD con il Taranto, passa a titolo temporaneo alla Cavese. Il secondo, invece, proseguirà la sua avventura alla Virtus Francavilla, società con la quale nella passata stagione ha collezionato 18 presenze e realizzato una rete. Questo il comunicato della sodalizio di via Santa Colomba: “IlCalcio comunica di aver perfezionato, in data odierna, gli accordi per i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021, dei calciatori Marco Cuccurullo e Luca Sparandeo alla Cavese 1919 e alla ...

