Barcellona, Koeman coccola Messi: “È il migliore al mondo” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il nuovo tecnico dei blaugrana, Ronald Koeman prova a tranquillizzare le acque in casa Barcellona dopo un ultimo mese altamente turbolento, tra il caos Bartomeu e Messi che aveva spaventato la città avvicinandosi all'addio. Il club catalano, da pochi giorni è tornato a lavoro e si prepara al ritorno del campionato. L'allenatore olandese ha voluto utilizzare parole importanti nei confronti di Lionel Messi, per tentare di ricucire lo strappo delle scorse settimane."Messi È IL migliore"caption id="attachment 1012739" align="alignnone" width="594" Messi (Getty Images)/captionAlla vigilia del primo test amichevole dei catalani, l'allenatore olandese Ronald Koeman ha usato parole al miele per Messi: "Leo ha sempre ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 settembre 2020) Il nuovo tecnico dei blaugrana, Ronaldprova a tranquillizzare le acque in casadopo un ultimo mese altamente turbolento, tra il caos Bartomeu eche aveva spaventato la città avvicinandosi all'addio. Il club catalano, da pochi giorni è tornato a lavoro e si prepara al ritorno del campionato. L'allenatore olandese ha voluto utilizzare parole importanti nei confronti di Lionel, per tentare di ricucire lo strappo delle scorse settimane."È IL"caption id="attachment 1012739" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionAlla vigilia del primo test amichevole dei catalani, l'allenatore olandese Ronaldha usato parole al miele per: "Leo ha sempre ...

