Arresti in Lombardia, Peluffo e Mirabelli (PD) a TPI: “La Lega è sfrontata: è ora di cambiare” (Di venerdì 11 settembre 2020) “È incredibile la sfrontatezza della Lega che si dice ‘tranquilla’. Sono i lombardi a non essere tranquilli, perché vedono le istituzioni regionali occupate in tutti gli anfratti da persone indicate soltanto per la fedeltà alla Lega e al suo capo”. Così Vinicio Peluffo, segretario del PD lombardo, commenta per TPI gli sviluppi del caso Lombardia Film Commission, con quattro Arresti. Destinatari delle misure cautelari sono Michele Scillieri, Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni, commercialisti ritenuti vicini alla Lega, e Fabio Barbarossa, cognato di Scillieri. Tutti ai domiciliari con l’accusa di peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La vicenda ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020) “È incredibile la sfrontatezza dellache si dice ‘tranquilla’. Sono i lombardi a non essere tranquilli, perché vedono le istituzioni regionali occupate in tutti gli anfratti da persone indicate soltanto per la fedeltà allae al suo capo”. Così Vinicio, segretario del PD lombardo, commenta per TPI gli sviluppi del casoFilm Commission, con quattro. Destinatari delle misure cautelari sono Michele Scillieri, Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni, commercialisti ritenuti vicini alla, e Fabio Barbarossa, cognato di Scillieri. Tutti ai domiciliari con l’accusa di peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La vicenda ...

