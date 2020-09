Xbox Series X e Series S: Phil Spencer ringrazia i fan ma gli annunci erano in programma per la prossima settimana (Di giovedì 10 settembre 2020) Finalmente Microsoft ha svelato tutte le informazioni su Xbox Series X e Series S, e ora sappiamo quanto dovremo sborsare per le due console next-gen e quando saranno disponibili.Quello che ha colpito di più i fan è stato sicuramente il prezzo, con Xbox Series X e Series S che costeranno rispettivamente 499 Euro e 299 Euro promettendo allo stesso tempo una vera esperienza next-gen.I giocatori hanno accolto con molto piacere le informazioni condivise e per questo Phil Spencer, boss di Xbox, ha voluto ringraziare i fan per l'accoglienza su Twitter. Tuttavia, Spencer ha sottolineato che gli annunci ... Leggi su eurogamer

