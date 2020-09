Wife of a Spy, la recensione: l’amore che resiste all’orrore (Di giovedì 10 settembre 2020) La recensione di Wife of a Spy: nel suo primo film storico Kiyoshi Kurosawa si addentra nel dramma bellico attraverso la storia di una coppia che tenta rimanere aggrappata al proprio amore. Una donna viene smascherata dopo un furto. Poco dopo capiamo che la scena stessa è un mascheramento, perché si tratta della scena di un film nel film. Pura e semplice finzione. Iniziamo questa recensione di Wife of a Spy rievocando le stesse immagini con cui Kiyoshi Kurosawa ha deciso di aprire il suo ultimo film, in concorso dalla 77esima Mostra del Cinema di Venezia. Un prologo emblematico, che rivela il tema fondamentale del primo film ambientato nel passato del prolifico regista giapponese. Ambientato nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, Wife of a spy racconta quanto le illusioni possano ... Leggi su movieplayer

sui_speels : RT @QuinlanIT: In Wife of a Spy, Kiyoshi Kurosawa approda all’orrore della realtà rappresentato dai crimini giapponesi in Manciuria. E nell… - sui_speels : RT @sentieriselvagg: Forse, non c’è la lucida, cristallina asciuttezza di altre sue visioni, ma Kurosawa dà una lezione di stile che trova… - nicogroja : RT @radiocafoscari: #Venezia77 ???? e 1/2 2 leoncini e mezzo a #SpyNoTsuma (Wife of a Spy) di Kiyoshi Kurosawa Una storia vera di guerra, a… - aleaniballi : RT @QuinlanIT: In Wife of a Spy, Kiyoshi Kurosawa approda all’orrore della realtà rappresentato dai crimini giapponesi in Manciuria. E nell… - sfiorata82 : RT @cineclanrivista: In Concorso alla @biennalecinema 2020 lo splendido #WifeOfaSpy di #KiyoshiKurosawa, raffinatissimo esercizio metacinem… -