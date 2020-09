Venezia 77, Cate Blanchett incanta con un elegante abito nero e una scollatura audace (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo qualche "stonatura" durante la settima serata della Mostra Internazionale del cinema di Venezia e un abito in tulle bianco non particolarmente adatto all'evento, la presidente di giuria Cate ... Leggi su gazzettadelsud

WeCinema : #Venezia77: nel segno delle donne e dell’amore per il cinema. Tilda Swinton accolta dalla madrina Anna Foglietta in… - DRepubblicait : Venezia 77, ottava serata sul red carpet: Gessica Notaro, il riscatto di Cate Blanchett e l'omaggio (malriuscito) a… - hanniegron : RT @iconicrusca: Cate Blanchett oggi a Venezia con lo stesso Armani indossato a Cannes nel 2015 alla première di Sicario come tributo all'u… - DRepubblicait : Venezia 77, ottava serata sul red carpet: il riscatto di Cate Blanchett e l'omaggio (malriuscito) a Billy Porter [a… - xkissmechris : RT @_fentybeesly: Quando stasera Cate Blanchett nella sua camera da letto a Venezia accenderà la TV sul 5 #Oceans8 -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Cate

Dopo qualche "stonatura" durante la settima serata della Mostra Internazionale del cinema di Venezia e un abito in tulle bianco non particolarmente adatto all'evento, la presidente di giuria Cate Blan ...L'ottava serata della Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia vive di opposti: da un lato abiti estremamente sobri e fin troppo classici, nei tagli come nei colori, e dall'altro look c ...