Usa minorenni per spacciare fuori le scuole e nascondere la droga: 41enne in carcere (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si serviva di minori, tra cui il figlio, per spacciare hashish fuori alle scuole e per nascondere lo stupefacente durante gli spostamenti. È l’accusa contestata ad un 41enne di Santa Maria a Vico (Caserta), che è stato arrestato e condotto in carcere dai carabinieri. L’uomo era stato fermato in auto con sette stecche di hashish nel febbraio 2019; da allora erano partite le indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha accertato l’ampiezza del giro illecito gestito dal 41enne, che spacciava fuori la scuola media Giovanni XXIII di Santa Maria a Vico e l’elementare Francesco Gesuè di San Felice a Cancello, servendosi di uno, e in qualche circostanza ... Leggi su anteprima24

Dandyonfire : SOLUZIONE. Internet on 'si vive'; si usa. E minorenni e apatici e altra gente senza spina dorsale cui qualcuno paga… - me_desaparecido : RT @ProVitaFamiglia: ?? PREDATORI SESSUALI A PIEDE LIBERO Alcune leggi in via di approvazione negli USA sul tema del sesso con minorenni e… - Mattjugolino : RT @ProVitaFamiglia: ?? PREDATORI SESSUALI A PIEDE LIBERO Alcune leggi in via di approvazione negli USA sul tema del sesso con minorenni e… - mammapapaebimbi : RT @ProVitaFamiglia: ?? PREDATORI SESSUALI A PIEDE LIBERO Alcune leggi in via di approvazione negli USA sul tema del sesso con minorenni e… - AstridBocca : RT @ProVitaFamiglia: ?? PREDATORI SESSUALI A PIEDE LIBERO Alcune leggi in via di approvazione negli USA sul tema del sesso con minorenni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa minorenni Usa minorenni per spacciare fuori le scuole e nascondere la droga: 41enne in carcere anteprima24.it Bambini abusati (molti), bambini salvati (pochi), e noi

Alcune leggi in via di approvazione negli Usa sul tema del sesso con minorenni e pedopornografia fanno discutere Ti potrebbe piacere anche ...

Usa, il vescovo di Duluth si dimette un mese prima di entrare in carica: è accusato di abusi

CITTÀ DEL VATICANO. Era stato eletto lo scorso 19 giugno vescovo di Duluth, diocesi statunitense nel Minnesota di circa 500mila abitanti. Ma non ha fatto in tempo neppure a ricevere l’ordinazione epis ...

Alcune leggi in via di approvazione negli Usa sul tema del sesso con minorenni e pedopornografia fanno discutere Ti potrebbe piacere anche ...CITTÀ DEL VATICANO. Era stato eletto lo scorso 19 giugno vescovo di Duluth, diocesi statunitense nel Minnesota di circa 500mila abitanti. Ma non ha fatto in tempo neppure a ricevere l’ordinazione epis ...