Tornano i Gorillaz con un brano in collaborazione con Robert Smith dei Cure (Di giovedì 10 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=bbA5p54Rw2M La band di scimmie animate è tornata. In realtà i Gorillaz, il gruppo virtuale creato dell’ex leader dei Blur Damon Albarn e dall’artista Jamie Hewlett nel 1998, non se ne sono mai andati: dopo l’ultimo album The Now Now del 2018 hanno continuato a pubblicare regolarmente nuova musica. E adesso annunciano una grande collaborazione, quella con il frontman dei Cure, Robert Smith. Insieme hanno inciso il brano Strange Timez, accompagnato da un video fantascientifico – diretto dallo stesso Hewlett – in cui i membri animati della band sono impegnati in un viaggio intergalattico mentre il faccione di Smith è sovrapposto alla luna o a un satellite di ... Leggi su wired

Dadaisnotreal : La collab Ashnikko e Grimes, quella fra Yungblud e BMTH, tornano i RATM, i MCR (anche se hanno annunciato la cosa n… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornano Gorillaz Tornano i Gorillaz con un brano in collaborazione con Robert Smith dei Cure Wired.it