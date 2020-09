'The Walking Dead' chiude i battenti: la stagione 11 sarà l'ultima (Di giovedì 10 settembre 2020) Il cammino di 'The Walking Dead' volge al tramonto. La serie tv sugli zombie che ha debuttato nel 2010 terminerà ufficialmente nel 2022 con l'undicesima stagione composta da 24 episodi. A dare l'... Leggi su tgcom24.mediaset

Master_Ciccio : The Walking Dead: L'11ª stagione sarà ufficialmente l'ultima ma arriveranno nuovi spin-off e progetti. #TWD… - giocodelmuori : nel 2022 ci sarà l’ultima stagione di the walking dead e poi basta, io sto già male adesso - badtasteit : #TheWalkingDead: la reazione di Melissa McBride e Norman Reedus allo spin-off - SkyTG24 : The Walking Dead, l'undicesima stagione sarà l'ultima. Ma ci sarà un film -