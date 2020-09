Stati Uniti, richieste sussidio si stabilizzano a 884 mila (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Invariate le richieste di sussidi alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 5 settembre, i “claims” sono risultati pari a 884.000 unità, invariati rispetto al dato della settimana precedente (881.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese che erano per un livello di 846 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 970.750 unità in contrazione di 21.750 rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella settimana al 28 agosto, le richieste continuative di ... Leggi su quifinanza

