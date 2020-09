Sossio Aruta al settimo cielo, arriva l’annuncio inaspettato: “E’ tutto vero!” (Di giovedì 10 settembre 2020) Sossio Aruta dà un annuncio su Instagram Da qualche anno Sossio Aruta è diventato uno dei volti più popolari della televisione italiana. Dopo la sua partecipazione a Campioni, il reality show sulla squadra di calcio del Cervia, il professionista ha fatto parte per anni a Uomini e Donne. Successivamente insieme alla compagna Ursula Bennardo era una delle coppie di Temptation Island Vip. Mentre qualche mese fa è arrivato terzo al Grande Fratello Vip 4. Ma ora lo sportivo dovrà rinunciare al piccolo schermo perché è ritornato al suo vecchio amore: il pallone. Infatti, nella giornata di martedì Aruta ha dato una lieta novella a tutti coloro che lo seguono su Instagram. “E’ tutto vero!”, ha scritto ... Leggi su kontrokultura

PSandisky : @Antoniu1926 Dopo Nonno Valero.. il ritorno di Sossio Aruta è cosa fatta ADL lo paga a Kimbo Lete e Stecco Lecco.... - gesch96 : La baciata solo se sei Sossio aruta #uominiedonne - C19official : A sto punto Under resta alla Roma, salta lo scambio con Milik, Dzeko rimane a Roma e la Juve andrà a prendere Sossio Aruta - PSandisky : @ZZiliani @pisto_gol Sossio Aruta 50 a dicembre ...l'unico Re Leone in circolazione.. dominatore assoluto ...sfonda… - S6_trialhouse : RT @limoncelloutd: ANNUNCIATO SOSSIO #ARUTA, IL RE LIMONE / THE LIMON KING Full story: -

Ultime Notizie dalla rete : Sossio Aruta Sossio Aruta al settimo cielo, arriva l’annuncio inaspettato: “E’ tutto vero!” Kontrokultura Grande Fratello Vip 5 concorrenti ufficiali e un'edizione... ANNI '70! Gf Vip 5 news

Il presentatore del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini svela qualche particolare sulla nuova Casa. "Sarà molto più ampia del solito con colori accesi, stile anni '70. Il salone è enorme e ci sar ...

Grande Fratello Vip 5 concorrenti ufficiali. CAST COMPLETO. GF VIP 5 NEWS

Grande Fratello Vip 5 i concorrenti sono stati definiti. Il programma partirà il 14 settembre su Canale 5 con Alfonso Signorini in conduzione e il cast ha preso forma. Dopo l'ufficializzazione dei pri ...

Il presentatore del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini svela qualche particolare sulla nuova Casa. "Sarà molto più ampia del solito con colori accesi, stile anni '70. Il salone è enorme e ci sar ...Grande Fratello Vip 5 i concorrenti sono stati definiti. Il programma partirà il 14 settembre su Canale 5 con Alfonso Signorini in conduzione e il cast ha preso forma. Dopo l'ufficializzazione dei pri ...