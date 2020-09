Sophie Codegoni, chi è la baby tronista di Uomini e Donne che lavora per Chiara Ferragni (Di giovedì 10 settembre 2020) Ha soltanto 18 anni ed è la più giovane tronista nella storia di Uomini e Donne (primato che in realtà divide con Ludovica Valli, sedutasi sul trono alla sua stessa età): è Sophie Codegoni, una delle due nuove troniste del dating show di Maria De Filippi. La nuova edizione partita il 7 settembre su Canale 5 vede Sophie condividere questa esperienza con i colleghi Davide (CHI È), Gianluca e Jessica. Uomini e Donne, il motivo della sparizione di Gemma Galgani: un lifting Chi è la nuova tronista Sophie Codegoni Sophie Codegoni ha 18 anni, è cresciuta a Riccione e attualmente vive tra Milano e Varese. Ha un ... Leggi su tvzap.kataweb

Elygabrysabry1 : RT @blogtivvu: Quanti anni ha la nuova tronista di Uomini e Donne? Scoperta la vera età di Sophie Codegoni. - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, Sophie Codegoni e il giallo sulla sua età: ecco cosa aveva scritto sui social qualche anno fa! - giadinagrisu : RT @tempoweb: La baby tronista #Sophie si presenta: è la più giovane nella storia di #uominiedonne - be_marconi : RT @tempoweb: La baby tronista #Sophie si presenta: è la più giovane nella storia di #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni

18 anni, studentessa e modella nello showroom milanese di Chiara Ferragni, Sophie Codegoni è la tronista più piccola della storia di 'Uomini e Donne', come ha fatto sapere Maria De Filippi mercoledì i ...La nuova tronista di Uomini e Donne è Sophie Codegoni, presentata da Maria De Filippi come "la tronista più giovane di sempre". Tuttavia, sul web cominciano a serpeggiare alcuni dubbi su quella che do ...