Sciopero Gtt, per la revoca decisive le prossime ore (Di giovedì 10 settembre 2020) Si è appena concluso il video incontro nel quale Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Autoferro e congiuntamente alle loro Rsu, hanno elencato le problematiche alla base dello Sciopero del 10 luglio scorso e alla conseguente dichiarazione dello Sciopero del 14 settembre 2020. La discussione si è conclusa lasciandosi con l’impegno, da parte del Prefetto e della Sindaca, di inviare domattina una bozza del documento, che auspichiamo tenga conto di tutte le questioni sollevate e sul quale lavoreremo. Sulla sintesi del documento elaborato, ci aggiorneremo domani alle 18:30, sempre in videochiamata in presenza dell’Ill.mo Prefetto e della Proprietà. Comunichiamo inoltre che si è ottenuto un incontro con l’Assessore Regionale ai Trasporti, Gabusi, per domani alle 15:00. L'articolo proviene da Nuova ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Sciopero Gtt, per la revoca decisive le prossime ore - Anomis_73 : @PiemonteInforma Ma non c'è sciopero di GTT lunedì???? - quotidianopiem : Piano straordinario di Gtt a Torino per la ripartenza delle scuole, ma il 14 è confermato lo sciopero - solops : Piano straordinario di Gtt a Torino per la ripartenza delle scuole, ma il 14 è confermato lo sciopero - maos_70 : @GTT_Torino Ma se lunedì fate sciopero cosa potenziate a fare??????? Lunedi mia figlia entra ed esce nella fascia s… -